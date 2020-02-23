В Вирджинии отменили действующий с 1792 года запрет на сквернословие в общественных местах

Законодатели американского штата Вирджиния проголосовали за прекращение действия введенного еще в XVIII веке закона, запрещавшего сквернословить в общественных местах. До недавнего времени это считалось правонарушением и наказывалось штрафом в размере $250.
Закон при этом не уточнял, что именно нельзя говорить. Он был введен в действие в 1792 году, и в те времена штраф составлял 83 цента.
Теперь, начиная с 1 июля 2020 года, жители штата смогут ругаться в общественных местах, не опасаясь последствий. Законопроект осталось лишь подписать губернатору Ральфу Нортхэму, который уже дал понять, что поддержит его.
Вместе с тем запрет и так применялся не слишком активно. По данным газеты The Washington Post, за последние два года наказаны по этой статье были лишь три человека. В то же время в некоторых районах штата к нему подходили серьезно. Так, в прибрежных кварталах Вирджиния-Бич на тротуарах установлены специальный знаки, напоминающие о том, что ругаться здесь запрещено.
Попытки отменить давний закон предпринимались в Вирджинии с 2016 года, но каждый раз терпели неудачу из-за сопротивления республиканцев. Только в этом году ситуацию удалось переломить после того, как контроль над обеими палатами легислатуры получили демократы. По их мнению, закон противоречил конституции и праву на свободу слова.
Помимо демократов, в частности, республиканец и фермер Майкл Веберт, каждый год выступал соавтором законопроекта об отмене правила. У него на это были свои причины, не имеющие отношения к правам человека. «Когда работаешь с коровами и 600-килограммовое животное не слушается или наступает тебе на ногу, иногда с языка срываются крепкие словечки», — пояснил он свою позицию.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016