В Вирджинии отменили действующий с 1792 года запрет на сквернословие в общественных местах

Законодатели американского штата Вирджиния проголосовали за прекращение действия введенного еще в XVIII веке закона, запрещавшего сквернословить в общественных местах. До недавнего времени это считалось правонарушением и наказывалось штрафом в размере $250.

Закон при этом не уточнял, что именно нельзя говорить. Он был введен в действие в 1792 году, и в те времена штраф составлял 83 цента.

Теперь, начиная с 1 июля 2020 года, жители штата смогут ругаться в общественных местах, не опасаясь последствий. Законопроект осталось лишь подписать губернатору Ральфу Нортхэму, который уже дал понять, что поддержит его.

Вместе с тем запрет и так применялся не слишком активно. По данным газеты The Washington Post, за последние два года наказаны по этой статье были лишь три человека. В то же время в некоторых районах штата к нему подходили серьезно. Так, в прибрежных кварталах Вирджиния-Бич на тротуарах установлены специальный знаки, напоминающие о том, что ругаться здесь запрещено.

Попытки отменить давний закон предпринимались в Вирджинии с 2016 года, но каждый раз терпели неудачу из-за сопротивления республиканцев. Только в этом году ситуацию удалось переломить после того, как контроль над обеими палатами легислатуры получили демократы. По их мнению, закон противоречил конституции и праву на свободу слова.

Помимо демократов, в частности, республиканец и фермер Майкл Веберт, каждый год выступал соавтором законопроекта об отмене правила. У него на это были свои причины, не имеющие отношения к правам человека. «Когда работаешь с коровами и 600-килограммовое животное не слушается или наступает тебе на ногу, иногда с языка срываются крепкие словечки», — пояснил он свою позицию.