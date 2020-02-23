Трамп хочет примирения России и Украины

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что хочет примирения России и Украины.

В беседе с журналистами на южной лужайке Белого дома американскому лидеру задали вопрос о российско-украинских отношениях.

«Я бы хотел, чтобы они пришли к согласию. Если бы они... поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира», — отметил Трамп перед вылетом в Индию.

Его слова приводит пресс-пул Белого дома.