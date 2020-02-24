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Huawei показала улучшенный смартфон с гибким экраном

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Huawei представили в понедельник в Барселоне новый смартфон Huawei Mate Xs — улучшенную версию вышедшего в 2019 году смартфона Mate 30 с гибким экраном. Презентацию, в ходе которой был представлен целый ряд новых разработок компании, провел глава потребительского подразделения Huawei CBG Ричард Ю.

По заявлению компании, производители исправили недочеты прошлой модели, оснастив новый Mate Xs восьмидюймовым экраном, покрытым двойным защитным слоем, что сделало экран на 80% прочнее экрана на предыдущей модели. Как сообщил Ричард Ю, материал, из которого изготовлен экран, в три раза дороже золота. «Поэтому этот смартфон такой дорогой», — добавил он.

Кроме того, компания доработала шарнирный механизм складывания экрана, изготовленный из сплава на основе циркония.

Что касается зарядки, Huawei также улучшила показатели прошлой модели. Теперь зарядить аккумулятор на 85% можно всего за 30 минут, а полная зарядка аккумулятора происходит в 2,3 раза быстрее, чем на предыдущей модели. Смартфон также поддерживает возможность беспроводной зарядки.

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Особого внимания заслуживает новый блок камер из четырех модулей: суперчувствительной 40-мегапиксельная камеры, 16-мегапиксельного ультраширокого модуля, 8-мегапиксельного телеобъектива и сенсора для измерения глубины резкости. Камеры обладают 45-кратным оптическим зумом.

Версия Mate Xs с объемом памяти 512 GB поступит в продажу уже в следующем месяце, ее цена составит €2499.

Huawei
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Понедельник, 24 февраля 2020
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