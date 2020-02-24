Huawei показала улучшенный смартфон с гибким экраном

Huawei представили в понедельник в Барселоне новый смартфон Huawei Mate Xs — улучшенную версию вышедшего в 2019 году смартфона Mate 30 с гибким экраном. Презентацию, в ходе которой был представлен целый ряд новых разработок компании, провел глава потребительского подразделения Huawei CBG Ричард Ю.

We’re proud to bring you the #HuaweiMateXs, a breakthrough product with foldable FullView display and a powerful 5G-enabled SoC, Kirin 990.https://t.co/lAsxV4hmoZ#TOGETHERConnectingPossibilities pic.twitter.com/b9pw6xaNvl — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) February 24, 2020

По заявлению компании, производители исправили недочеты прошлой модели, оснастив новый Mate Xs восьмидюймовым экраном, покрытым двойным защитным слоем, что сделало экран на 80% прочнее экрана на предыдущей модели. Как сообщил Ричард Ю, материал, из которого изготовлен экран, в три раза дороже золота. «Поэтому этот смартфон такой дорогой», — добавил он.

Кроме того, компания доработала шарнирный механизм складывания экрана, изготовленный из сплава на основе циркония.

Что касается зарядки, Huawei также улучшила показатели прошлой модели. Теперь зарядить аккумулятор на 85% можно всего за 30 минут, а полная зарядка аккумулятора происходит в 2,3 раза быстрее, чем на предыдущей модели. Смартфон также поддерживает возможность беспроводной зарядки.

Особого внимания заслуживает новый блок камер из четырех модулей: суперчувствительной 40-мегапиксельная камеры, 16-мегапиксельного ультраширокого модуля, 8-мегапиксельного телеобъектива и сенсора для измерения глубины резкости. Камеры обладают 45-кратным оптическим зумом.

Версия Mate Xs с объемом памяти 512 GB поступит в продажу уже в следующем месяце, ее цена составит €2499.