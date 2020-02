Huawei показала улучшенный смартфон с гибким экраном

Huawei представили в понедельник в Барселоне новый смартфон Huawei Mate Xs — улучшенную версию вышедшего в 2019 году смартфона Mate 30 с гибким экраном. Презентацию, в ходе которой был представлен целый ряд новых разработок компании, провел глава потребительского подразделения Huawei CBG Ричард Ю.

We’re proud to bring you the #HuaweiMateXs, a breakthrough product with foldable FullView display and a powerful 5G-enabled SoC, Kirin 990.https://t.co/lAsxV4hmoZ#TOGETHERConnectingPossibilities pic.twitter.com/b9pw6xaNvl