В Москве участника «Правого сектора» приговорили к четырем годам колонии

Российский суд приговорил к четырем годам колонии задержанного в Москве украинца Игоря Пирожка, который якобы принадлшжедал к организации «Правый сектор». Об этом местным СМИ сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

«Вступил в законную силу приговор Второго Западного окружного военного суда в отношении гражданина Украины Игоря Пирожка, 1968 года рождения, активного участника украинской праворадикальной организации „Правый сектор“, запрещенной на территории РФ в связи с осуществлением экстремистской деятельности», — сообщили в УФСБ.

Пирожка признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 282.2, ч. 2 ст. 282.2 и ч. 2 ст. 205.2 УК России (организация и участие в деятельности экстремистской организации, оправдание террористической деятельности). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима с ограничением права использования сети Интернет и администрирования групп в течение трех лет.

Отметим, что «Правый сектор» ранее отрицал причастность Пирожка к организации.