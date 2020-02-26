Силовой вариант разрешения конфликта на Донбассе поддерживают 20% украинцев

Установление мира на Донбассе силовым путем (восстановление военной силой контроля Украины над территориями «ДНР» и «ЛНР») поддерживают только 20% украинцев, против этого выступают 56% граждан.
Таковы результаты исследования «Общественное мнение о ситуации на Донбассе и пути восстановления суверенитета Украины над оккупированными территориями (февраль 2020 г.)», проведенного социологической службой Центра Разумкова.
«Установление мира на Донбассе силовым путем (восстановление военной силой контроля Украины над территориями „ДНР“ и „ЛНР“) поддерживают только 20% граждан (против этого выступают 56%). Вместе с тем, только 13% поддержали бы отделение территорий, занятых „ДНР“ и „ЛНР“, от Украины (не поддерживают — 65,5%), лишь 10% поддержали бы признание Крыма российской территорией в обмен на освобождение Донбасса (не поддерживают — 70%)», — говорится в сообщении.
При этом большинство респондентов (+62%) выступают против предоставления и закрепления в Конституции «особого статуса» отдельных территорий Донецкой и Луганской областей (поддерживают это только 21% опрошенных). Еще менее популярна идея введения в Украине федеративного устройства (68% ее не поддерживают, поддерживают — 11%).
Также преимущественно отвергаются общественным мнением такие компромиссы ради достижения мира на Донбассе: амнистия всем тем, кто принимал участие в боевых действиях на Донбассе (не поддерживают 63%, поддерживают — 14,5%), отказ от евроинтеграции, выход из Соглашения об ассоциации с ЕС (не поддерживают 60%, поддерживают — 20%), предоставление русскому языку статуса второго государственного (не поддерживают 54%, поддерживают — 31%), отказ от перспективы членства в НАТО, закрепление в Конституции нейтрального статуса Украины (не поддерживают 54%, поддерживают — 26%).
48% опрошенных не поддерживают налаживание торгово-экономических, финансовых контактов с «ДНР» и «ЛНР» (поддерживают — 35%).
Вместе с тем, относительное большинство (41%) не поддерживают идею прекращения финансирования территорий, занятых «ДНР» и «ЛНР» (выплату пенсий, зарплат и т.д.), поддерживают — 36%.
Противоречиво общественное мнение относительно начала официальных переговоров украинской власти с нынешним руководством «ДНР» и «ЛНР» — доля тех, кто поддерживает эту идею (41%), статистически значимо не отличается от доли тех, кто ее не поддерживает (40%).
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
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