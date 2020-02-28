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Запустился сервис «Дія.Бізнес»

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Запустился сервис «Дія.Бізнес»

Приложение государственных онлайн-услуг «Дія» презентовала сервис для малого и среднего бизнеса — национальную онлайн-платформу Дія.Бізнес.

Об этом сообщает пресс-служба разработчика.

Сообщается, что на портале уже доступно:

— каталог бизнес-идей с шаблонами
— перечень всех необходимых юридических документов для открытия бизнеса
— онлайн-сервисы и программы поддержки для предпринимателей на одной странице
— справочник предпринимателя — на основе материалов профильных государственных органов и ведущих компаний Украины
— кейсы конкретных проблем, вопросов и запросов

«Пока платформа работает в тестовом режиме. Уже весной заработает новый блок — консалтинг-зона для предпринимателей. Каждый предприниматель сможет получить онлайн-консультацию со специалистами с помощью видеосвязи.

Консультироваться можно на темы систематизации бизнес-процессов, финансового управления, взаимодействия с государством, психологии бизнеса, HR, маркетинга и продаж», — говорится в сообщении.

Кроме онлайн-составляющей, в планах «Дії» открыть центры поддержки и консалт-хабы для предпринимателей в разных городах Украины.

Открытие первой консалтинг-зоны для предпринимателей запланировано на апрель-май 2020 году в Харькове.

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Напомним, с 6 февраля приложение государственных услуг онлайн для физлиц «Дія» стало доступно для скачивания, сейчас в приложении доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Министерство цифровой трансформации в ближайшее время намерено запустить в мобильном приложении «Дія» цифровые полисы для обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОСАГО), цифровой паспорт и электронный студенческий билет.

Дія
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