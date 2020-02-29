Япония готовит 15-минутный экспресс-тест для выявления коронавируса

Японские специалисты намерены в течение марта начать применять экспресс-тест, позволяющий выявить наличие или отсутствие коронавируса у человека за 15 минут. Об этом заявил в субботу на пресс-конференции в Токио премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

«Мы намерены расширить наши возможности по диагностике. В течение марта мы намерены внедрить новый тест, позволяющий поставить диагноз в течение 15 минут», — отметил премьер. По его словам, в настоящее время лаборатории Японии позволяют делать около 4 тыс. тестов на коронавирус в течение суток, передает ТАСС.

Абэ также заявил, что правительство Японии намерено выделить дополнительные средства на борьбу с распространением вируса и принять различные экономические меры для поддержки бизнеса. Премьер отметил, что рекомендации о закрытии школ, парков развлечений, музеев, приостановка публичных мероприятий и ряд других действий правительства направлены на то, чтобы замедлить распространение инфекции.

Общее число заразившихся коронавирусом в Японии превысило 940, умерли 11 человек. Большинство инфицированных (705) — это пассажиры и экипаж круизного судна Diamond Princess. Вирус выявлен у жителей 23 из 47 японских префектур.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 50 странах. Согласно последним данным, число летальных исходов в Китае составило более 2,8 тыс., выздоровели около 39 тыс. человек, общее число случаев заражения превысило 79,2 тыс.