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Украина запустила специальный телеканал «Дом» для Донбасса

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Украина запустила специальный телеканал «Дом» для Донбасса

Украина запустила в тестовом режиме новый государственный телеканал «Дом» для вещания на неподконтрольной территории Донбасса. Об этом сообщила в понедельник на презентации концепции информационного ресурса и.о. генерального директора телеканала UATV, на базе которого будет вещать новый канал, Юлия Островская.

«С 1 марта в тестовом режиме уже вещает телеканал „Дом“. Главная цель нашего канала — это возвращение политической, культурной и общественной жизни Украины в повестку дня наших граждан, которые живут на неподконтрольных территориях », - сказала она.

Идея русскоязычного госканала с вещанием на неподконтрольные территории принадлежит отвечающему за коммуникации заместителю главы Офиса президента Кириллу Тимошенко. Он задумал это СМИ как элемент проукраинской пропаганды на Донбассе, что должно способствовать информационной реинтеграции региона.

Тимошенко сообщил, что телеканал «Дом» заработает в полноценном режиме на следующей неделе. «Думаем, что запустим со следующей недели. Мы так планируем, но посмотрим», — сказал он.

Замглавы офиса сообщил также, что ожидается решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, который рассмотрит вопрос о переоформлении лицензий и временных разрешений канала UATV Мультимедийной платформы иновещания Украины на канал «Дом».

Запуск телеканала для жителей неподконтрольных территорий Донбасса, а также Крыма дважды откладывался. Ранее планировали, что он начнет вещание с 15 февраля, но затем сообщили, что сроки переносятся. В конце февраля было объявлено, что запуск «Дома» вновь отложен из-за отсутствия лицензии.

Новый ресурс, как планируется, будет объединять украиноязычные и русскоязычные развлекательные программы, сериалы и кинофильмы.

«Мы договорились, что на канале будет идти самый премиальный контент во всей стране», — пообещал Тимошенко, уточнив, что канал «в ближайшие дни начнет производство новостей».

Замглавы комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, член президентской фракции «Слуга народа» Никита Потураев сообщил, что для работы «Дома» уже готовы пять цифровых передатчиков и три аналоговых, в течение марта будут запущено еще по три передатчика. Всего их будет 18, добавил он.

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При этом депутат заверил, что этих передатчиков будет достаточно, чтобы все закрыть по оккупированным районам Донбасса, поскольку на равнинной местности нет препятствий, В то же время, сказал он, по предварительным расчетам, в Крыму с сигналом будут проблемы из-за гор. «Степной Крым будет покрыт, как и часть побережья. Но Южный берег мы не пройдем, к сожалению, из-за рельефа», — добавил замглавы комитета.

Ранее министр культуры Владимир Бородянский заявлял, что бюджет канала будет превышать 400 млн гривен.

Донбасс, телеканал Дом
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