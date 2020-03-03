В Чехии подтверждены пять случаев заражения коронавирусом

Пять больных, у которых анализы подтвердили наличие коронавируса, госпитализированы в Чехии. Об этом сообщил во вторник журналистам министр здравоохранения республики Адам Войтех.
«Анализы подтвердили пять случаев заражения новым типом коронавируса, — отметил он. — Два новых случая — женщины, которые находились в контакте с ранее выявленными больными. Всего в республике анализы на этот вид заболевания были взяты у 236 граждан».
Все зараженные коронавирусом недавно побывали в Италии. Это трое граждан Чехии — два мужчины и женщина, а также американка, обучающаяся в одном из вузов Милана, и ее подруга из Эквадора.
Двое зараженных помещены в больницу имени Масарика в городе Усти-над-Лабем на северо-западе республики и трое — в пражскую больницу «На Буловце». Медики установили, с кем они контактировали после прибытия из Италии. Эти люди помещены в домашний карантин и находятся под наблюдением врачей, сказал Войтех.
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