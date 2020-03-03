«Газпром» в феврале снова переплатил Украине за транзит газа

Российский концерн «Газпром» в феврале транспортировал через украинскую газотранспортную систему (ГТС) 76% от забронированных объемов газа, оплатив при этом как за 100%. Об этом сообщил глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон.

«По оперативным данным, транзит газа через Украину в страны ЕС и Молдавию в феврале составил 3,926 млрд кубометров. Это составляет 76% от забронированных мощностей в рамках нового контракта с «Газпромом», — написал он в Facebook.

По словам Макогона, предоплату за февраль российская сторона осуществила в полном объеме еще в январе. Предоплата за март, добавил он, также уже поступила на счета «Оператора ГТС Украины».

В конце декабря 2019 года Украина, РФ и ЕС подписали новый транзитный газовый контракт на 5 лет с возможностью его пролонгации до 2034 года. Документ оговаривает, что минимальная гарантированная прокачка газа составит 65 млрд кубометров в первый год и по 40 млрд кубометров в следующие 4 года. Договоренность по транзиту предполагает принцип «качай или плати».