У заболевшего коронавирусом украинца пока нет вирусной пневмонии

Первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом в Украине зафиксирован у гражданина, прибывшего в конце февраля из Италии. Сейчас у него нет осложнений в виде вирусной пневмонии, присущей коронавирусу.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат Михаил Радуцкий (фракция «Слуга народа»).

«Сегодня в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса в Черновцах. Больной, который 29 числа (29 февраля — ИФ) прилетел из Италии в Румынию, там сел на свою машину и возвращался домой в Украину. На границе Украины он был остановлен санитарным контролем, у него была повышена температура, был сухой кашель, поэтому его сразу же поместили в домашнюю изоляцию под контроль семейного врача», — рассказал он журналистам в кулуарах парламента во вторник, передает Интерфакс-Украина.

Глава комитета добавил, что после того, как инфицированному стало немного хуже, его санитарным автомобилем доставили в инфекционное отделение.

«Были проведены тесты на грипп: на один и на второй. Они были негативными. После этого был сделан тест на коронавирус в референс-лаборатории. Лаборатория в Киеве подтвердила случай коронавируса», — сказал депутат.

По его словам, сейчас у больного пока нет осложнений в виде вирусной пневмонии.

«Этот случай подтвержден. Все делается четко по протоколу ВОЗ», — констатировал Радуцкий.