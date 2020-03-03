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Борис Джонсон собрался уходить в декрет

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Борис Джонсон собрался уходить в декрет

Британский премьер-министр Борис Джонсон намерен взять отпуск по уходу за ребенком, когда его сын или дочь появится на свет.

В минувшую субботу 55-летний Джонсон и его 31-летняя подруга Керри Саймондс объявили, что помолвлены и станут родителями в начале лета. Саймондс в Instagram сообщила, что помолвка состоялась в конце прошлого года.

На вопрос журналистов о том, намерен ли он подать пример другим «молодым» отцам и уйти в декрет, Джонсон во вторник ответил: «Почти наверняка да».

Согласно существующему законодательству, отцы имеют право на оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком сроком до двух недель. Его можно взять только после рождения ребенка, а закончиться он должен до момента, когда новорожденному исполнится 56 дней. Матерям положен 52-недельный оплачиваемый декрет.

Канцелярия премьера не сообщает, кто будет исполнять обязанности премьера во время декрета Джонсона. По всей видимости, это будет глава МИД Доминик Рааб, фактически занимающий сейчас пост заместителя главы кабинета министров.

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Саймондс, которой 31 год, станет матерью впервые, а вот 55-летний Джонсон — отец со стажем. У него четверо взрослых детей от брака с юристом Мариной Уилер, внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр и, по некоторым данным, есть еще один внебрачный ребенок. Джонсон постоянно уходит от ответа на вопросы журналистов о точном количестве детей.

Джонсон и Саймондс — первая не связанная узами брака пара на Даунинг-стрит, также Саймондс — самая молодая спутница жизни британского премьер-министра в истории. Связь с Саймондс стала основной причиной развода Джонсона с Уилер.

декрет, Борис Джонсон
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