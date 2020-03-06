В Украине восстановят санитарно-эпидемиологическую службу

Национальную службу здоровья не ликвидируют, она является прототипом государственной медицинского страхования, заявил министр здравоохранения Илья Емец.

«Отмены НСЗУ не будет, НСЗУ — это прототип страховой медицины», — сказал он в эфире программы «Право на власть» на телеканале 1+1 в четверг.

Также Емец сообщил, что Минздрав планирует восстановить вертикаль санитарно-эпидемиологической службы (СЭС).

«Мое задание сделать вертикаль СЭС, чтобы противостоять эпидемиям», — сказал он.

Он подчеркнул, что реформа системы здравоохранения должна иметь поддержку пациентов и медиков.

«Новая команда Минздрава сделает так, чтобы врачи уже через 2-3 месяца поддержали реформу», — сказал он.

Вместе с тем, Емец не подтвердил отмену второго этапа реформирования системы здравоохранения — реформу вторичной стационарной медпомощи, которая должна начаться 1 апреля.

«Я думаю, что модель Семашко должна быть изменена», — сказал он.

Как сообщалось, Верховная Рада 19 октября 2017 года поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, который дал старт медицинской реформе, в частности, изменениям в системе финансирования медицинских услуг. Новый механизм финансирования предусматривает введение принципа «деньги идут за пациентом».

В рамках реформы была создана Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ), которая выполняет роль заказчика медицинских услуг, оплачивая обслуживание пациентов из государственного бюджета.

Реформа первичной медпомощи началась в 2018 году. В апреле 2019 года начался пилотный проект по стационарной медпомощи в Полтавской области. С 1 апреля 2020 года изменения финансирования должны были начаться на уровне стационарной медпомощи по всей стране.