Глава Минздрава заявил о возможном катастрофическом числе жертв коронавируса в Украине

Число жертв коронавируса нового типа в Украине может быть катастрофическим, если в стране не усилить меры по борьбе с заболеванием. Об этом заявил глава Минздрава Илья Емец.

«Некоторые намеренно создают препятствия в работе министерства. Со всей ответственностью заявляю: если нам и дальше будут мешать работать, количество жертв может быть катастрофическим», — сказал Емец.

При этом он отметил, что число смертей будет расти в любом случае из-за быстрого распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Министр сообщил, что Украина уже впустила вирус на свою территорию, сейчас руководство страны в силах локализовать его и сосредоточиться на лечении заболевших.

Емец заметил, что украинская система здравоохранения оказалась не готова к эпидемии из-за того, что «разрушена почти до основания».

«Настаиваю на создании в Министерстве здравоохранения Украины единого оперативного штаба для противодействия коронавирусу. Мы еще можем снизить количество жертв, если будем действовать решительно», — резюмировал Емец.

Напомним, 25 марта правительство ввело на территории страны режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Он продлится до 24 апреля.

На данный момент в Украине выявлено 145 случаев заболевания. Один человек выздоровел, жертвами коронавируса стали пятеро.