Ватиканский собор Святого Петра закрыли для туристов из-за коронавируса

Собор Святого Петра в Ватикане будет закрыт для туристов до 3 апреля в рамках принятых в Италии мер по сдерживанию коронавируса. Об этом сообщила во вторник служба печати Святого престола.

«С сегодняшнего дня площадь и собор Святого Петра будут закрыты для посещения туристов», — говорится в заявлении. Кроме того, временно закрывается ряд ватиканских служб, включая почтовую, а также столовая для служащих Ватикана. Будут работать аптека и супермаркет на территории Ватикана, доступ туда ограничивается. Эти меры будут действовать до 3 апреля.

Ранее сообщалось, что вход на площадь Святого Петра в Ватикане ограничен и контролируется итальянскими службами охраны правопорядка, что является одной из карантинных мер в целях сдерживания распространения коронавируса. Туда пропускают в основном журналистов, священнослужителей и монахинь.

В воскресенье, 8 марта, впервые в истории папская проповедь транслировалась в прямом эфире по видеомосту. Такая же форма предусматривается для коллективной аудиенции 11 марта.

Конференция итальянских епископов также объявила ранее об отмене всех служб. Ватиканские службы отменили все запланированные презентации и пресс-конференции. В соответствии с постановлением о закрытии всех итальянских учебных заведений в Риме закрылись папские университеты.

В ночь на 10 марта премьер-министр Италии подписал распоряжение, согласно которому карантинные меры в целях сдерживания распространения коронавируса вводятся на всей национальной территории, что исключает передвижение населения без весомой причины.

Отметим, что темпы распространения коронавируса в стране с момента выявления локальной вспышки на севере Италии увеличиваются. Только 9 марта за сутки заразились более 1,5 тыс. человек. Основная масса инфицированных (4490 из 7985) по-прежнему проживает в северной области Ломбардия, где в больницах уже отмечается нехватка мест в отделениях интенсивной терапии, куда попадают от 5% до 10% заразившихся.

Число жертв заболевания, вызванного новым коронавирусом, на Апеннинах достигло 463, всего заразились 9172 человека. Число выздоровевших на настоящий момент составляет 724.