Украинцы с начала недели увеличили покупку доллара и евро

Клиенты monobank за 9-12 марта примерно в 4,2 раза увеличили покупку доллара — в среднем до $1,8 млн и в 2,3 раза евро — до EUR 247,5 тыс, по сравнению объемами на прошлой неделе, свидетельствуют данные, которые обнародовал сооснователь банка Олег Гороховский в своем Telegram-канале в пятницу.

Согласно статистике, пик покупки валюты пришелся на 11 марта — в среду клиенты monobank купили $2,7 млн и EUR 308,1 тыс., тогда как средний объем покупки доллара неделей ранее составлял $428,8 тыс., евро — EUR 105,34 тыс.

«Есть, конечно, рост объемов, но не ужас-ужас», — написал Гороховский.

Как сообщалось, monobank основали в январе 2017 года бывшие топ-менеджеры ПриватБанка Гороховский, Дмитрий Дубилет и Михаил Рогальский. К октябрю-2017 monobank выпустил первую тысячу кредитных карт, в феврале 2018 года начал привлекать гривневые депозиты.

Количество клиентов банка в марте 2020 года увеличилось до 2 млн человек.