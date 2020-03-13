Зеленский изменил персональный состав СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский сменил персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий Указ № 80/2020 от 13 марта обнародован на сайте главы государства.

Президент, в частности, ввел в персональный состав СНБО временно исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову, министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, министра обороны Андрея Тарана, министра финансов Игоря Уманского, премьер-министра Дениса Шмыгаля, а также утвердил в персональном составе СНБО вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.

Этим же указом глава государства вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины экс-премьера Алексея Гончарука, бывшего министра обороны Андрея Загороднюка, экс-министра финансов Оксану Маркарову и бывшего генпрокурора Руслана Рябошапку.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, что Верховная Рада 4 марта освободила Алексея Гончарука с должности премьер-министра. В тот же день парламент утвердил состав нового Кабинета министров, который представил парламентариям премьер-министр Денис Шмыгаль.

5 марта Рада уволила генпрокурора Руслана Рябошапку.