Зеленский изменил персональный состав СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский сменил персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Соответствующий Указ № 80/2020 от 13 марта обнародован на сайте главы государства.
Президент, в частности, ввел в персональный состав СНБО временно исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову, министра иностранных дел Дмитрия Кулебу, министра обороны Андрея Тарана, министра финансов Игоря Уманского, премьер-министра Дениса Шмыгаля, а также утвердил в персональном составе СНБО вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.
Этим же указом глава государства вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины экс-премьера Алексея Гончарука, бывшего министра обороны Андрея Загороднюка, экс-министра финансов Оксану Маркарову и бывшего генпрокурора Руслана Рябошапку.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, что Верховная Рада 4 марта освободила Алексея Гончарука с должности премьер-министра. В тот же день парламент утвердил состав нового Кабинета министров, который представил парламентариям премьер-министр Денис Шмыгаль.
5 марта Рада уволила генпрокурора Руслана Рябошапку.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016