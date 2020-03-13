Чехия полностью запретила въезд в страну иностранцам

Правительство Чехии приняло в пятницу решение запретить с 16 марта въезд на территорию страны иностранцам без вида на жительство. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Андрей Бабиш.
«В полночь с воскресенья на понедельник мы запрещаем въезд всех иностранцев, — отметил он. — Исключение сделано для иностранцев, постоянно или временно проживающих в Чехии».
Правительство Чехии также решило запретить своим гражданам, а также иностранцам, имеющим право на временное или постоянное проживание в стране, покидать территорию республики до улучшения ситуации с коронавирусом.
«Правительство запрещает гражданам Чехии, а также иностранцам, постоянно проживающим в стране или имеющим временный вид на жительство, выезжать с территории республики до улучшения эпидемиологической ситуации», — сказал Бабиш.
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