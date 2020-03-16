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ВОЗ ожидает увеличение смертности от коронавируса в Европе

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ВОЗ ожидает увеличение смертности от коронавируса в Европе

В ближайшие недели смертность от коронавируса в странах Европы продолжит расти. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич. Он объяснил это тем, что целый ряд государств находится на начальной стадии эпидемии.

Для сравнения, в Италии многие скончавшиеся в последние дни заболели еще две-три недели назад. По его словам, в ближайшее время в этой стране будет расти как число жертв инфекции, так и число выздоровевших. При этом проблемой является тот факт, что отслеживать контакты больных в условиях быстрого распространения коронавируса в Италии стало значительно сложней.

По данным ВОЗ, по состоянию на 15 марта в мире было зафиксировано 153,5 тыс. заболевших (72,4 тыс. за пределами КНР). 5735 человек умерли (на 343 больше, чем днем ранее). При этом в организации не учитывались данные из ряда стран, сообщивших о новых больных в воскресенье.

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По данным SCMP, всего в мире заражены более 162 тыс. человек. 6446 умерли, 75,5 тыс. выздоровели. При этом число инфицированных в остальных странах теперь больше, чем в КНР (80,8 тыс.).

В материковом Китае, по данным SCMP, умерли 3199 пациентов, в Италии 1809. Более ста погибших в Иране, Испании и Франции.

ВОЗ, коронавирус
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