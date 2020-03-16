В Китае рухнуло промышленное производство

Падение промышленного производства в Китае в первые два месяца этого года оказалось самым серьезным за последние 30 лет, сообщает агентство Reuters исходя из статистических данных, опубликованных властями КНР.
Из статистики следует, что в январе—феврале промпроизводство упало на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В декабре, когда в стране еще не было выявлено большинство заболевших коронавирусом, этот показатель рос на 6,9%.
Как указывает Reuters, снижение статистических показателей оказалось больше ожидаемого. Наибольшие проблемы были выявлены, в частности, в сфере торговли (падение на 20,5%), инвестиций в основной капитал (на 24,5%).
Экспорт из КНР снизился в январе—феврале на 17,2%.
Несмотря на заявления китайских властей о преодолении в стране пика коронавируса, аналитики, на которых ссылается Reuters, указывают, что для возвращения к нормальной ситуации экономике КНР потребуется еще несколько месяцев. Тем более что распространение инфекции по всему миру может привести к глобальной рецессии, что негативно скажется на спросе на китайские товары. Однако в самом Китае утверждают, что эффект от коронавируса будет краткосрочным, а решительные меры властей позволят быстро восстановить ситуацию в стране.
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