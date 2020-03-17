Альфа-Банк остановил продажу и выдачу наличных долларов

Альфа-Банк временно остановил продажу наличной валюты и выдачу долларов с клиентских счетов в связи с большим спросом и ограничениями в поставках в Украину долларовых банкнот из-за распространения коронавируса.
«В связи с повышенным спросом на наличную валюту и ограниченной поставкой в Украину банкнот наличной валюты продажа наличной валюты во всех отделениях банка временно приостановлена», — сообщается в пресс-релизе А-Банка во вторник.
Согласно сообщению, обменять валюту клиенты смогут онлайн в мобильном приложении банка. «Покупка валюты у населения — без изменений», — заверили в финучреждении.
В банке сообщили, что ограничения касаются только наличного доллара, операции с евро будут проводиться без изменений.
Помимо того, банк приостановил работу 45 отделений по всей Украине, указано в пресс-релизе. В Альфа-Банке напомнили, что большую часть операций можно осуществить дистанционно: при помощи мобильного приложения, интернет-банкинга, в банкоматах или в контакт-центре банка.
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