Альфа-Банк остановил продажу и выдачу наличных долларов

Альфа-Банк временно остановил продажу наличной валюты и выдачу долларов с клиентских счетов в связи с большим спросом и ограничениями в поставках в Украину долларовых банкнот из-за распространения коронавируса.

«В связи с повышенным спросом на наличную валюту и ограниченной поставкой в Украину банкнот наличной валюты продажа наличной валюты во всех отделениях банка временно приостановлена», — сообщается в пресс-релизе А-Банка во вторник.

Согласно сообщению, обменять валюту клиенты смогут онлайн в мобильном приложении банка. «Покупка валюты у населения — без изменений», — заверили в финучреждении.

В банке сообщили, что ограничения касаются только наличного доллара, операции с евро будут проводиться без изменений.

Помимо того, банк приостановил работу 45 отделений по всей Украине, указано в пресс-релизе. В Альфа-Банке напомнили, что большую часть операций можно осуществить дистанционно: при помощи мобильного приложения, интернет-банкинга, в банкоматах или в контакт-центре банка.