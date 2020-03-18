Официальная гривна за день подешевела на 53 копейки

Национальный банк Украины на среду, 18 марта 2020 года, ослабил официальный курс гривни на 53 копейки - до 27,0566 грн за доллар против 26,5249 грн за доллар во вторник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,7271 грн против 29,5249 грн накануне.

Согласно данным НБУ, официальный курс гривны к доллару США был выше 27 грн в последний раз 5 июня 2019 года.