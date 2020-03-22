В Сингапур пришла вторая волна коронавируса

Власти Сингапура сообщили о второй волне распространения коронавируса в стране, которая вызвана резким ростом инфицированных в Европе и США. Об этом информировал в воскресенье на пресс-конференции министр национального развития Лоуренс Вон, передает ТАСС.
«Правительство эффективно справилось с первой волной COVID-19, которая пришла из Китая, а также случаями передачи внутри страны», — сказал глава ведомства. Однако сейчас «мы должны признать вторую волну, которая стала еще более мощной», — подчеркнул Вон.
Министр пояснил, что «речь идет о случаях заражения вирусом сингапурцев, а также иностранцев, постоянно проживающих в республике, при посещении стран Европы, США и отдельных государств Юго-Восточной Азии».
Чиновник отметил, что власти не закрывают страну на выезд. Однако он предупредил «о последствиях для тех сингапурцев, кто вопреки нашим рекомендациям отказаться от путешествий продолжает поездки в другие страны». «Мы обсуждаем, какие новые меры в этом отношении предпринять», — уточнил Вон.
Министр также сообщил, что с 23:59 (17:59 по Киеву) 23 марта Сингапур будет закрыт для въезда и транзита для всех иностранцев, не имеющих постоянных разрешений на работу.
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