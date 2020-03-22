«Придется полгода восстанавливать»: в Москве не будут закрывать метро

Московский метрополитен не закроется на фоне ситуации с эпидемией нового коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«При любой ситуации метро будет работать, это чушь и глупости», — сказал Собянин, комментируя сообщения о возможном закрытии подземки.
По его словам, чтобы «все сети были в надлежащем состоянии», поезда должны постоянно ходить и прокачивать воздух. Если же метро закроется, то его нужно будет «полгода восстанавливать», пояснил Собянин.
По данным к утру 22 марта, в России зарегистрированы 306 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Большинство заболевших — в Москве и Подмосковье.
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