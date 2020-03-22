«Придется полгода восстанавливать»: в Москве не будут закрывать метро

Московский метрополитен не закроется на фоне ситуации с эпидемией нового коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«При любой ситуации метро будет работать, это чушь и глупости», — сказал Собянин, комментируя сообщения о возможном закрытии подземки.

По его словам, чтобы «все сети были в надлежащем состоянии», поезда должны постоянно ходить и прокачивать воздух. Если же метро закроется, то его нужно будет «полгода восстанавливать», пояснил Собянин.

По данным к утру 22 марта, в России зарегистрированы 306 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Большинство заболевших — в Москве и Подмосковье.