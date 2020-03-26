В России рассчитывают победить коронавирус за три месяца

Для победы над коронавирусной инфекцией COVID-19 России может потребоваться менее трех месяцев, заявил на встрече с представителями предпринимательского сообщества президент РФ Владимир Путин, которую транслировали местные СМИ.

«Мы выйдем из этой ситуации точно, и я надеюсь, может быть, даже раньше, чем вы сказали», — заявил Путин, отвечая на слова одного из участников встречи о том, что с вирусом можно будет «расправиться» за два-три месяца.

Данную собеседником оценку ситуации Путин назвал «неплохим прогнозом», отметив, что «в некоторых странах» говорят, что война с коронавирусом будет очень долгой.

Накануне, 25 марта, в своем телеобращении Путин призвал россиян не полагаться на русское авось.

«Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сегодня во многих западных странах — и в Европе, и за океаном, — может стать нашим ближайшим будущим. И, поверьте, самое безопасное сейчас — побыть дома», — сказал Путин.

За предыдущие сутки в России было выявлено 182 новых случая заражения COVID-19.