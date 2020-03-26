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Кабмин предложит Раде сэкономить на спорте, музее Революции Достоинства и патриотическом кино

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Кабмин предложит Раде сэкономить на спорте, музее Революции Достоинства и патриотическом кино

Кабинет министров Украины намерен предложить Верховной Раде законопроект с изменениями в закон «О Государственном бюджете Украины на 2020 год», в котором предлагает сокращение на 13,3 млрд грн расходов на образование, культуру и спорт, сообщил народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Согласно дополнению к проекту изменений в Госбюджет на 2020 год, которое Гончаренко обнародовал в своем «Телеграм-канале», правительство намерено предложить сократить финансирование Министерства образования и науки планируется сократить на 6,956 млрд грн, из которых 400 млн грн — поддержка приоритетных направлений научных исследований и научно-технических разработок в учреждениях высшего образования, 259 млн грн — субвенция местным бюджетам на создание учебно-практических центров современной профессиональной образования, 1,421 млрд — субвенция местным бюджетам на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования «Новая украинская школа», 3,2 млрд — другие образовательные субвенции местным бюджетам, а также полностью отказаться от финансирования Фонда президента по поддержке образования, науки и спорта, которое составляло 500 млн грн и отказаться от финансирования Фонда развития учреждений высшего образования, которое составляло 250 млн грн.

Также не будет финансироваться реализация государственного инвестиционного проекта «Создание Международного центра подготовки пилотов на базе Национального авиационного университета», инвестиционного проекта «Реставрация староакадемического корпуса ансамбля Братского монастыря Киева», инвестиционного проекта «Реставрация главного корпуса Львовского национального университета имени Ивана Франко» и инвестиционного проекта «Строительство Международного центра встреч студенческой молодежи Украины и Республики Польша» на 180 млн грн.

Кроме того, финансирование культуры, молодежи и спорта предполагается сократить на 6,4 млрд грн. Отмечается, что ранее на Министерство культуры, молодежи и спорта было заложено 15,4 млрн грн, а в предполагаемых изменениях на Министерство культуры, молодежи и спорта будет выделено 6,6 млрд грн, а на Министерство молодежи и спорта — 2,4 млрд грн.

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Сокращение средств данных отраслей предлагается за счет уменьшения финансирования на 940 млн грн — развитие физической культуры, спорта высших достижений и резервного спорта, на 246 млн грн финансовой поддержке национальных театров, на 622 млн грн — обеспечение функционирования Украинского культурного фонда, в том числе осуществления Фондом мероприятий по поддержке проектов, на 50 млн грн — производство (создание) и распространение фильмов патриотического направления, на 748 млн грн — государственная поддержка кинематографии, на 67 млн грн — мероприятия по реализации государственной политики в сфере восстановления и сохранения национальной памяти, обеспечение деятельности Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни — Музея Революции достоинства и Отраслевого государственного архива Украинского института национальной памяти.

Кабмин, бюджет, коронавирус
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