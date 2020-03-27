Италия продлила для украинцев разрешение на проживание

Италия продлила украинцам разрешения на проживание на своей территории до 15 июня.

Об этом сообщает Посольство Украины в Италии в Facebook.

«Вниманию граждан Украины на территории Италии, у которых заканчивается\закончился срок действия разрешительных документов на проживание. До 15-го июня продлено действие всех сертификатов, разрешений и видов на жительство, срок которых истекает во время карантина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое положение закреплено законом № 18 от 17 марта 2020 года.

Согласно разъяснению, размещенному на сайте Министерства внутренних дел Италии, речь идет о документах, срок которых истекает в период с 31 января по 15 апреля 2020 года, отметили в посольстве.

В посольстве сообщили, что таким образом владельцам разрешительных документов различного типа (вид на жительство, разрешение на обучение, разрешение на работу, разрешение на брак, разрешение на воссоединение семьи и т.д.) предоставляется достаточно времени на их восстановление/продление после завершения карантина и снятия ограничительных мер.

«Согласно ст.9 Закона 9/2020 от 02.03.2020 г. предусмотрено приостановление на 30 (тридцать) дней сроков, установленных для осуществления всех административных процедур, касающихся пребывания иностранцев на территории Италии», — сообщили в дипучреждении.

Как разъяснили в МВД Италии, превышение разрешенного срока пребывания иностранцев, которое связано с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), не влияет на правовой статус их пребывания в стране, добавили в посольстве.

«Вместе с тем, итальянскими компетентными органами подчеркивается неизменность обязанности таких иностранных граждан покинуть территорию Италии безотлагательно после преодоления соответствующих форс-мажорных обстоятельств», — отметили в дипучреждении.