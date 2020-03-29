Власти Китая заявили об окончании эпидемии коронавируса в стране

Распространение коронавирусной инфекции на территории Китая удалось остановить, заявил официальный представитель госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.

«По состоянию на 28 марта количество подтвержденных случаев заражения инфекцией меньше трех тысяч», — уточнил он на брифинге.

По последним данным, в Китае с начала вспышки COVID-19 было зарегистрировано порядка 82 тысяч случаев заражения, 75 576 пациентов выздоровели, 3300 скончались.