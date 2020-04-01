У 60% украинцев сбережений не хватит и на месяц

Четыре процента опрошенных украинцев потеряли работу после введения в стране карантина для противодействия распространения коронавирусной инфекции, 35% продолжают работать в обычном режиме после введения ограничений, 29% работают дистанционно, 32% находятся в отпуске по собственному желанию.

Об этом свидетельствуют результаты опросов, проведенных Социологической группой «Рейтинг» с 25 по 30 марта.

При этом лишь две трети опрошенных отметили, что имели работу до введения карантина.

Почти 60% опрошенных отметили, что их сбережений при условии прекращения получения доходов хватит менее чем на месяц. 16% ответили, что им хватит сбережений на срок до двух месяцев, 7% — до трех месяцев, 6% — до полугода, 3% — до года и более.

Почти 80% переживают, что в Украине наступит затяжной экономический кризис. Более двух третей взволнованы тем, что не смогут купить необходимые лекарства. Почти половина переживает, что не смогут купить необходимые продукты (52% — не переживают из-за этого). Лишь 25% беспокоит то, что придется отменить важные события или поездки, сразу три четверти не переживают из-за этого.

В ходе исследования было опрошено 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.