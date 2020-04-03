В ООН заблокировали резолюцию России о снятии с нее санкций из-за коронавируса

США, Евросоюз, Великобритания, Украина и Грузия заблокировали резолюцию России о солидарности в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте российского постпредства при ООН.

Предложенный Москвой документ предусматривал признание лидирующей роли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с заболеванием, а также отмену односторонних санкций, принятых в обход Совета Безопасности ООН, и отказ от торговых войн.

Россия уверяла убедить, что без предложенных в документе мер координировать усилия в борьбе с эпидемией будет «намного сложнее», из-за чего может пострадать «огромное количество» людей.