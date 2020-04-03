В мире количество заболевших коронавирусом превысило миллион

В мире по состоянию на утро 3 апреля зафиксировано 1 миллион 15 тысяч 877 случаев коронавирусной инфекции СОVID-19, при этом 53 218 человек умерли, выздоровели 212 993 человека.

Об этом сообщает Worldоmeter.

В целом, коронавирус обнаружен в 204 странах.

Больше всего заболевших в США — 245 193 человека, 6 088 инфицированных умерли.

В Италии число случаев СОVID-19 составляет сейчас 115 242, из них 13 915 летальных, 18 278 человек выздоровели.

В Испании коронавирус выявили у 112 065 человек, из них умерли 10 348, 26 473 человек выздоровели.

В Германии зарегистрировано 84 794 случая СОVID-19, в Китае — 81 620, во Франции — 59 105, в Иране — 50 468.

В Украине лабораторно подтверждено 897 случаев COVID-19, из них 22 летальных, 19 человек выздоровели.