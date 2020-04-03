Правительство повысило прогноз инфляции на 2020 год до 11,6%

Правительство Украины в обновленном макроэкономическом прогнозе повысил прогноз инфляции в 2020 году с утвержденных ранее 5,5% до 11,6%, свидетельствует постановление правительства № 253, опубликованное на «Урядовом портале».
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль озвучивал прогноз инфляции в 8,7% в этом году.
Согласно обновленному макропрогнозу, Кабмин ожидает, что уровень безработицы составит 9,4%, среднемесячная заработная плата работников (брутто) — 10,7 тыс. грн, а номинальная зарплата с учетом инфляции снизится на 4,5% по сравнению с прошлогодним показателем.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016