Правительство повысило прогноз инфляции на 2020 год до 11,6%

Правительство Украины в обновленном макроэкономическом прогнозе повысил прогноз инфляции в 2020 году с утвержденных ранее 5,5% до 11,6%, свидетельствует постановление правительства № 253, опубликованное на «Урядовом портале».

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль озвучивал прогноз инфляции в 8,7% в этом году.

Согласно обновленному макропрогнозу, Кабмин ожидает, что уровень безработицы составит 9,4%, среднемесячная заработная плата работников (брутто) — 10,7 тыс. грн, а номинальная зарплата с учетом инфляции снизится на 4,5% по сравнению с прошлогодним показателем.