За две недели число безработных в США выросло на 10 млн человек

В США за последние две недели число безработных увеличилось на 10 млн человек, сообщило в пятницу агентство Associated Press (АР).
«Коронавирус выбросил 10 миллионов американцев с работы всего за две недели — это самый стремительный, самый ошеломляющий коллапс, который когда-либо наблюдал американский рынок труда», — говорится в сообщении агентства.
За эту неделю было подано 6,6 млн заявок на пособие по безработице в дополнение к 3,3 млн на прошлой неделе. «Экономисты предупредили, что безработица может достичь уровней, невиданных со времен депрессии», — пишет АР.
Оно обращает внимание на то, что кризис общественного здравоохранения усугубился в Нью-Йорке, где, по состоянию на утро пятницы зарегистрировано больше 1,5 тыс. смертных случаев в результате вызываемого коронавирусом заболевания.
АР в качестве примера сообщает, что похоронное бюро в одном из районов города собрало в четверг 185 тел умерших — в три раза больше вместимости.
Всего в мире число инфицированных COVID-19 превысило 1 млн человек, число жертв составило около 53 тыс.
«Нарастающие экономические последствия почти наверняка сигнализируют о начале глобальной рецессии», — подчеркивает агентство.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016