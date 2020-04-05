Власти ОАЭ автоматически продлят визы всем иностранцам

Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приняли решение о продлении виз лицам, находящимся на территории страны и имеющим вид на жительство, до конца нынешнего года в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщил в воскресенье на своей странице в Twitter премьер-министр страны Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

Он отметил, что на заседании Кабинета министров, которое проходило в формате видеоконференции, было принято решение «о продлении визы всем, кто имеет вид на жительство в стране». С этой категории резидентов «не будут взиматься положенные в таком случае налоги».

Премьер ОАЭ сообщил, что Кабмин страны принял постановление «об укреплении стратегического запаса государства», а также указал государственным предприятиям на необходимость «подстроить свои производства для максимального удовлетворения потребностей сектора здравоохранения».

В настоящее время в ОАЭ зафиксировано более 200 случаев заражения новым коронавирусом.