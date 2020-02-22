В ОАЭ два новых случая заражения коронавирусом

Власти ОАЭ объявили в субботу о двух новых подтвержденных случаях заражения новым коронавирусом, диагноз поставлен супружеской паре из Ирана. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на эмиратское министерство здравоохранения и профилактики.

По его данным, инфицированными оказались 70-летний турист из Ирана и его 64-летняя жена. Состояние мужчины, отметили медики, нестабильно, он находится в реанимации.

11 февраля эмиратские медики сообщили о восьми подтвержденных случаях заражения коронавирусом нового типа в стране.

По данным иранского министерства здравоохранения, новым коронавирусом в Иране заразились 28 человек, число летальных случаев составило пять.

Отметим, что за пределами КНР случаи заражения уже выявлены в 27 странах.