В «Слуге народа» не видят оснований для досрочных выборов

Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко считает, что предпосылки для проведения досрочных выборов отсутствуют.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

«Никаких предпосылок пока нет», — сказал Корниенко в ответ на вопрос, видит ли он предпосылки к досрочным выборам в ближайшей перспективе.

В то же время политик отметил, что ситуативный союз с фракциями «Европейская солидарность» и «Голос» не сможет перерасти в нечто большее, вплоть до формализации в коалицию.

«Не думаю, потому что все же у нас с ними разные позиции. У нашего избирателя другие требования, если говорить о ЕС. Если говорить о „Голосе“, то они и сами не сильно этого хотят», — уточнил депутат.