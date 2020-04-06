К «антиколомойскому» законопроекту предложили уже около 6 тысяч поправок

К банковскому законопроекту, который готовится ко второму чтению, уже предложено около 6тыс. поправок, заявляет заместитель председателя парламентской фракции «Голос», первый замглавы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.
«Пока по состоянию на сейчас у нас уже около 6000 поправок к банковскому закону и, судя по темпу, финальная цифра дотянет до 8000-8500 поправок», — написал Железняк в понедельник на своей странице в Фейсбук.
Он отметил, что в связи с большим количеством поправок, раньше среды профильный комитет не соберется для рассмотрения законопроекта.
«Этот объем текста еще физически трудно свести, поэтому ожидать заседания комитета раньше среды, наверное, не стоит», — написал Железняк.
Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект 2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (так называемый «антиколомойский» законопроект), принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом. Вторым условием было принятие закона о рынке земли, который парламентарии приняли в целом в этот же день.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016