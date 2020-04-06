К «антиколомойскому» законопроекту предложили уже около 6 тысяч поправок

К банковскому законопроекту, который готовится ко второму чтению, уже предложено около 6тыс. поправок, заявляет заместитель председателя парламентской фракции «Голос», первый замглавы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

«Пока по состоянию на сейчас у нас уже около 6000 поправок к банковскому закону и, судя по темпу, финальная цифра дотянет до 8000-8500 поправок», — написал Железняк в понедельник на своей странице в Фейсбук.

Он отметил, что в связи с большим количеством поправок, раньше среды профильный комитет не соберется для рассмотрения законопроекта.

«Этот объем текста еще физически трудно свести, поэтому ожидать заседания комитета раньше среды, наверное, не стоит», — написал Железняк.

Как сообщалось, Верховная Рада 30 марта проголосовала в первом чтении за законопроект 2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (так называемый «антиколомойский» законопроект), принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом. Вторым условием было принятие закона о рынке земли, который парламентарии приняли в целом в этот же день.