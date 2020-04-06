Кличко просит Кабмин снова закрыть ломбарды

Мэр Киева Виталий Клико призывает Кабинет министров Украины пересмотреть свое решение о снятии запрета на работу ломбардов и кредитных союзов.

«Хочу обратиться к правительству с просьбой пересмотреть решение о разрешении работать ломбардным и кредитным союзам», — сказал он в понедельник в ходе онлайн-брифинга.

Как сообщалось, 2 апреля Кабинет министров расширил перечень разрешенной во время карантина хозяйственной деятельности: вывел из-под запрета работу всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов, а также разрешил аптекам работать круглосуточно.