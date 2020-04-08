Обычным гриппом в Украине за неделю заболели 105 тысяч человек

В Украине в период с 30 марта по 5 апреля гриппом и ОРВИ заболело 105,116 тыс. человек, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на данные Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

Согласно сообщению, зафиксирован один летальный случай от гриппа.

Интенсивный показатель заболеваемости в Украине не превышает эпидемический порог.

В целом с начала эпидемического сезона от осложнений гриппа скончался 71 чел., ни один из них не был вакцинирован.

В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано пять человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали более 238 тыс. человек.