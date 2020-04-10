Минздрав включил еще один противовирусный препарат в протокол лечения COVID-19

Министерство здравоохранения включило еще один противовирусный препарат (фавипиравир) в обновленный протокол лечения пациентов с COVID-19.
Как сообщило ведомство на своей странице в Facebook со ссылкой на министра здравоохранения Максима Степанова, протокол обновлен на основе новых данных японского, австрийского и других мировых регуляторов по результатам совещания украинских экспертов.
Обновленный протокол, в частности, включает более четкий алгоритм применения лекарственных средств, возможность применять препарат «фавипиравир», более детальную информацию о дозировках препаратов, усовершенствованный алгоритм действий медиков в случае ухудшения состояния пациентов, а также обновленные противопоказания, в соответствии с актуализированной версии бельгийских рекомендаций по лечению больных COVID-19.
Фавипинавир (Favipiravir, известный также как T-705 или авиган) — синтетический противовирусный препарат, разработанный японской компанией Toyama Chemical/Fuji Film в 1998 году. Фавипиравир активен против РНК-содержащих вирусов.
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