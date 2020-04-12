Главный санврач считает благоприятной нынешнюю динамику заболеваний Covid-19

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отмечает эффективность введенных карантинных ограничений в стране в связи с эпидемией коронавирусной болезни.
«В настоящее время введенные нами меры — и карантин, и подготовка учреждений здравоохранения — показывают, что в такой динамике, которая сегодня есть по количеству случаев коронавирусной болезни, а также других пневмоний вирусного бактериального генезиса, позволяет нам справляться с нагрузкой на систему здравоохранения», — сказал он на брифинге в воскресенье в Киеве.
При этом Ляшко, отвечая на вопрос о том, когда в Украине может быть пик эпидемии, сказал: «Я не хочу никого вводить в обманчивое ощущение безопасности — все зависит исключительно от украинцев».
Он отметил, что карантин был введен преждевременно с целью предупредить увеличение количества больных, которые могут заболеть одновременно коронавирусной болезнью.
«Поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы пик эпидемии был небольшим и как можно больше продлен во времени с целью уменьшения количества людей, которым понадобятся одновременно проведение реанимационных мероприятий», — сказал главный санврач.
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