Цена токена Ripple упала за полтора года на 95%

Токен XRP подешевел на 95% с исторического максимума в $3,810, который был установлен в начале января 2018 года. Сейчас альткоин торгуется на уровне в $0,185, он растет в цене после достижения трехлетнего минимума в $0,134.

В начале 2018 г. капитализация токена компании Ripple превышала $135 млрд (на текущий момент общая стоимость биткоина ниже, около $125 млрд), сейчас этот показатель находится на уровне в $8,2 млрд.

Отметим, что в начале 2018 г. капитализация рынка криптовалют находилась на пике в $830 млрд. При этом объемы торгов цифровыми деньгами были почти на треть ниже, чем сейчас: $43 млрд против $116 млрд.

14 января 2018 исторический максимум стоимости выше $1400 так же установил Ethereum. Сейчас альткоин Виталика Бутерина стоит на 89% ниже, около $150. Тогда рыночная капитализация альткоина превышала $139 млрд, сейчас она составляет около $17 млрд.