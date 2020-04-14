Цена токена Ripple упала за полтора года на 95%

Токен XRP подешевел на 95% с исторического максимума в $3,810, который был установлен в начале января 2018 года. Сейчас альткоин торгуется на уровне в $0,185, он растет в цене после достижения трехлетнего минимума в $0,134.
В начале 2018 г. капитализация токена компании Ripple превышала $135 млрд (на текущий момент общая стоимость биткоина ниже, около $125 млрд), сейчас этот показатель находится на уровне в $8,2 млрд.
Отметим, что в начале 2018 г. капитализация рынка криптовалют находилась на пике в $830 млрд. При этом объемы торгов цифровыми деньгами были почти на треть ниже, чем сейчас: $43 млрд против $116 млрд.
14 января 2018 исторический максимум стоимости выше $1400 так же установил Ethereum. Сейчас альткоин Виталика Бутерина стоит на 89% ниже, около $150. Тогда рыночная капитализация альткоина превышала $139 млрд, сейчас она составляет около $17 млрд.
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