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МВФ ожидает падение мировой экономики в 2020 году на 3% и рост на 5,8% в следующем

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МВФ ожидает падение мировой экономики в 2020 году на 3% и рост на 5,8% в следующем

Мировая экономика сократится в текущем году на 3%, однако вырастет на 5,8% в следующем. Такие прогнозы содержатся в обнародованном во вторник новом докладе Международного валютного фонда о перспективах развития мировой экономики.

«Вследствие пандемии глобальная экономика, в соответствии с прогнозом, в 2020 году резко сократится — на 3%, что намного хуже, чем в период финансового кризиса 2008-2009 годов. При таком базовом сценарии, предполагающем, что пандемия завершится во второй половине 2020 года и от усилий по ее сдерживанию можно будет постепенно отказываться, глобальная экономика, в соответствии с прогнозом, вырастет на 5,8% в 2021 году по мере нормализации экономической активности, которой оказывается политическая поддержка», — говорится в отчете.

Вместе с тем, как далее отмечают его авторы, «существует крайняя неопределенность вокруг прогноза глобального роста». «Негативные экономические последствия пандемии зависят от факторов, налагающихся друг на друга таким образом, который тяжело предсказать, включая траекторию развития пандемии, интенсивность и эффективность мер сдерживания, масштабы перебоев в поставках, последствия резкого ужесточения условий на мировом финансовом рынке, сдвиги в устоявшихся моделях расходования средств, поведенческие изменения (такие как избегание населением торговых центров и общественного транспорта), последствия для потребительского доверия и волатильность цен на сырьевые товары», — предупреждает МВФ.

По свидетельству его экспертов, «многие страны сталкиваются с кризисом, состоящим из нескольких „слоев“ и охватывающих шок для системы здравоохранения, внутренние экономические перебои, падающий внешний спрос, смену направления потока капитала и коллапс цен на сырьевые товары». «Преобладает риск наихудшего исхода», — подчеркивает МВФ.

Согласно изложенной в докладе информации, в экономике США в текущем году ожидается спад в размере 5,9%, в следующем — рост на 4,7%. В Китае, как считает МВФ, в этом году спада, невзирая на глобальный кризис, не произойдет, рост экономики будет равен 1,2%, а в следующем — 9,2%. В зоне евро эксперты фонда предсказывают на этот год экономический спад в размере 7,5%, а на следующий — рост на 4,7%.

Как отмечает в отчете главный экономист МВФ Гита Гопинат, на 2021 год прогнозируется «частичное восстановление» от кризиса «с темпами роста выше трендовых». «...Однако уровень ВВП будет оставаться ниже того тренда, который был зафиксирован до распространения вируса», причем сохраняется «значительная неопределенность относительно силы восстановления» мировой экономики, пишет Гопинат.

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По ее словам, не исключены «и, возможно, даже более вероятны, гораздо более худшие результаты роста», нежели сейчас указывается в докладе. Такого развития событий следует ожидать, к примеру, в том случае, если пандемия и меры по ее сдерживанию затянутся, более серьезные последствия ударят по развивающимся странам, в течение продолжительного времени будет сохраняться повышенный уровень безработицы, поясняет эксперт. «Этот кризис, — заявляет она, — требует урегулирования в два этапа: сдерживание и стабилизация, за которыми следует восстановление».

Кроме того, Гопинат вслед за директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой подтверждает, что возникший экономический кризис будет, по всей видимости, самым серьезным со времен Великой депрессии 1930-х годов.

МВФ, коронавирус
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