Киев уже потратил более 1 млрд грн на борьбу с коронавирусом

Более 1 млрд грн бюджета столицы были направлены на борьбу с коронавирусом, эта цифра может увеличиться в зависимости от длительности карантинных ограничений, отмечает мэр Киева Виталий Кличко.

«Столица потратила более 1 млрд грн из-за мер, связанных с пандемией коронавируса. Не исключаю, что эта цифра может увеличиться. Ситуация осложняется тем, что пока невозможно точно определить, сколько будет длиться карантин», — сказал мэр в среду в ходе онлайн-брифинга.

В этом контексте он отметил: «Поэтому мы уже сократили расходы города на 4, 1 млрд грн... Мы должны сделать все, чтобы город продержался и скорее вернулся к нормальной жизни».

Вместе с тем, городской голова обратил внимание, что строительство важных для столицы инфраструктурных объектов не остановлено.