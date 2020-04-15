Киев уже потратил более 1 млрд грн на борьбу с коронавирусом

Более 1 млрд грн бюджета столицы были направлены на борьбу с коронавирусом, эта цифра может увеличиться в зависимости от длительности карантинных ограничений, отмечает мэр Киева Виталий Кличко.
«Столица потратила более 1 млрд грн из-за мер, связанных с пандемией коронавируса. Не исключаю, что эта цифра может увеличиться. Ситуация осложняется тем, что пока невозможно точно определить, сколько будет длиться карантин», — сказал мэр в среду в ходе онлайн-брифинга.
В этом контексте он отметил: «Поэтому мы уже сократили расходы города на 4, 1 млрд грн... Мы должны сделать все, чтобы город продержался и скорее вернулся к нормальной жизни».
Вместе с тем, городской голова обратил внимание, что строительство важных для столицы инфраструктурных объектов не остановлено.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016