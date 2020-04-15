Принятые ЕС карантинные меры уже обошлись почти в €3 триллиона

Принятые Евросоюзом карантинные меры по борьбе с пандемией коронавируса стоили сообществу уже почти €3 триллиона. Об этом заявила в среду на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Эти меры стоят уже почти €3 триллиона по всему Евросоюзу. Мы уже мобилизовали более 3 триллиона евро, чтобы бороться с экономическим кризисом. Мы разрешили странам ЕС вливать ликвидность в свои экономики», — цитируют ее мировые СМИ.

Глава ЕК подчеркнула, что у ЕС появился «очень длинный список экономических сложностей» в связи с пандемией коронавируса. При этом она отметила, что карантинные меры должны сниматься постепенно и в полной координации среди стран-членов ЕС.

На протяжении последней недели в большинстве стран Евросоюза количество заразившихся и умерших людей за день относительно стабилизировалось, и в некоторых случаях даже начало снижаться. Но оно все еще остается стабильно высоким, четкой тенденции к снижению пока нет.