В США за сутки от коронавируса умерло рекордное количество людей

В США 21 апреля поставлен новый суточный антирекорд по уровню смертности в следствие осложнений коронавируса по стране — погибли 2 804 человек.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

За прошедшие сутки в США умерли 2 804 человека — это наибольшее суточное количество смертельных исходов в стране.

Ранее антирекорд по стране составлял 2 618 смертей за 15 апреля.

В настоящее время в США зафиксировано 819 175 случаев коронавируса, в частности 45 343 смерти и 82 873 случая выздоровления.

По состоянию на утро 22 апреля в мире зафиксировано 2 557 837 случаев коронавируса, из них 695 262 человека выздоровели и 177 664 погибли.