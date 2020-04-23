Россия обошла США по поставкам СПГ в Европу

Чистый импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) странами Европы в 2019 году составил 15,07 млн тонн против 4,4 млн тонн в 2018 году, тогда как США поставили в ЕС 12,72 млн тонн сжиженного газа по сравнению с 2,7 млн тонн годом ранее. Об этом говорится в ежегодном докладе Международной ассоциации импортеров сжиженного газа (GIIGNL).
Россия и США заняли второе и третье место по объемам поставок СПГ в Европу. Лидером по-прежнему остается Катар. В 2019 году Катар поставил в Европу 23,52 млн тонн СПГ.
В целом импорт СПГ странами Европы в прошлом году увеличился почти в 1,8 раза — до рекордных 85,9 млн тонн. Самыми крупными европейскими импортерами стали Испания (15,7 млн тонн), Франция (15,6 млн тонн) и Великобритания (13,6 млн тонн).
Согласно отчету, в прошлом году европейские страны смогли использовать дополнительные объемы СПГ благодаря возможности закачивать газ в подземные хранилища и в результате продолжающегося перехода от угля на газ при выработке электроэнергии.
В целом глобальный спрос на СПГ в 2019 году вырос на 13% — до 354,7 млн тонн. Это стало самым значительным ростом показателя с 2010 года. Закупают сжиженный газ 42 страны, экспортируют — 21.
Львиная доля поставок (69%) приходится на страны Азии (против 76% в 2018 году), импорт которыми вырос на 3,2% — до 246,2 млн тонн. Показатель увеличился во всех странах за исключением Японии, Южной Кореи и Тайваня.
Япония в прошлом году снизила импорт СПГ на 6,8%, до почти 77 млн тонн, при этом сохранив статус ведущего покупателя с долей рынка в 21,7%.
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