Коболев спрогнозировал цены на газ для населения

Цены на газ для населения в апреле 2020 года по сравнению с началом года упали на 38%, и ожидается дальнейшее падение цен. Об этом глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сказал в интервью телеканалу «Украина 24».

Коболев напомнил, что только в апреле цена газа для населения упала на 15%.

«Мы ожидаем, что в следующие месяцы цена газа также снизится. Трудно предсказать насколько, поэтому сейчас рынок удивляет многих аналитиков и нас удивляет. Мы увидели недавно отрицательную цену на нефть в США. Это был короткий эпизод, но он имел место, он беспрецедентный. Поэтому можно ожидать, что и на газ на европейских рынках, к которым сейчас подключена Украина, в мае будет несколько меньше», — сказал он.

В то же время, Коболев пока не берется прогнозировать, на сколько упадет цена на европейских рынках. «Будем точно знать уже в мае», — добавил он.