Войти
Путин перенес дату окончания Второй мировой войны
решение
Путин перенес дату окончания Второй мировой войны
Экономика еврозоны может упасть на 15% из-за коронавируса
прогноз
Экономика еврозоны может упасть на 15% из-за коронавируса

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

СМИ КНДР сообщили о деятельности Ким Чен Ына

216
СМИ КНДР сообщили о деятельности Ким Чен Ына

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын выразил слова благодарности и признательности рабочим крупнейшей стройки последних лет в городе Самчжиёне. Об этом сообщила в воскресенье центральная газета народной республики «Нодон синмун».

«Уважаемый верховный руководитель товарищ Ким Чен Ын поблагодарил рабочих, которые искренне и со всей душой внесли свой вклад в создание города Самчжиёна», — подчеркивается в статье. При этом издание не дает других подробностей, когда было направлено благодарственное послание строителям, а также где в настоящее время находится руководитель народной республики.

При этом Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило в воскресенье утром, что в адрес Ким Чен Ына поступила поздравительная телеграмма от главы КПРФ Геннадия Зюганова по случаю годовщины состоявшегося 25 апреля 2019 года саммита лидеров России и КНДР во Владивостоке. В послании выражены пожелания процветания корейскому народу и крепкого здоровья и счастья Ким Чен Ыну.

Читайте также: В Италии в мае могут открыть музеи и главные достопримечательности

Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) по вопросам внутренней политики. В частности, Ким Чен Ын не посетил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания (ВНС), а также впервые за годы своего правления не принял участие в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Отсутствие Ким Чен Ына в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни лидера КНДР, которые в настоящее время никак не комментируются официальными лицами и СМИ народной республики и не подтверждаются источниками в Пхеньяне.

КНДР, Ким Чен Ын
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 26 апреля 2020
Суббота, 25 апреля 2020
Пятница, 24 апреля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему Саакашвили плохой вариант для Украины

При Саакашвили торговый дефицит Грузии по товарам вырос с 600 млн долл. до 5 млрд долл. Торговый дефицит больше, чем весь экспорт. Здесь Грузию спасают только доходы от туризма, что составляют 2,6 млрд, и ещё 2 млрд долл. денежных переводов. Извините, но если Саакашвили этой проблемы не видел в Грузии, то я не понимаю, как он будет решать ее в Украине. А в Украине эту задачу будет решить труднее, так как мы уже влезли в долги.
Евгений Гонтмахер
Евгений Гонтмахер
экономист

Пандемия коронавируса и безусловный базовый доход

Еще несколько месяцев назад любые разговоры о безусловном базовом доходе были не более чем вкладом в сугубо теоретическую дискуссию на футурологическую тему. В мире не было ни одной страны, которая бы всерьез рассматривала внедрение этого института на общенациональном уровне. Практика ограничивалась отдельными локальными экспериментами, итоги которых можно трактовать как «за», так и «против». Но коронавирусная пандемия, похоже, резко ускорила перевод института ББД из стадии вялых и ограниченных экспериментов в плоскость масштабных практических решений.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Во сколько Украине обходится «борьба с коррупцией»

С 2015 года в Украине создано 6 антикоррупционных органов. За 5 лет на их содержание из бюджета израсходовано 7 млрд грн. На 2020 год в бюджете (измененном) предусмотрено еще 3,7 млрд грн. Итого, за 6 лет на 6 антикоррупционных органа расходы госбюджета составят 10,7 млрд грн. Расходы на «антикоррупцию» с 2015 года увеличились в 20,5 раз (!) - со 178 млн грн в 2015 до 3,7 млрд грн в 2020. Каков же результат деятельности антикоррупционных органов?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016