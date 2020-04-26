СМИ КНДР сообщили о деятельности Ким Чен Ына

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын выразил слова благодарности и признательности рабочим крупнейшей стройки последних лет в городе Самчжиёне. Об этом сообщила в воскресенье центральная газета народной республики «Нодон синмун».
«Уважаемый верховный руководитель товарищ Ким Чен Ын поблагодарил рабочих, которые искренне и со всей душой внесли свой вклад в создание города Самчжиёна», — подчеркивается в статье. При этом издание не дает других подробностей, когда было направлено благодарственное послание строителям, а также где в настоящее время находится руководитель народной республики.
При этом Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило в воскресенье утром, что в адрес Ким Чен Ына поступила поздравительная телеграмма от главы КПРФ Геннадия Зюганова по случаю годовщины состоявшегося 25 апреля 2019 года саммита лидеров России и КНДР во Владивостоке. В послании выражены пожелания процветания корейскому народу и крепкого здоровья и счастья Ким Чен Ыну.
Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) по вопросам внутренней политики. В частности, Ким Чен Ын не посетил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания (ВНС), а также впервые за годы своего правления не принял участие в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Отсутствие Ким Чен Ына в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни лидера КНДР, которые в настоящее время никак не комментируются официальными лицами и СМИ народной республики и не подтверждаются источниками в Пхеньяне.
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