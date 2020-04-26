В Украине раскрыли «супермаркет по торговле новорожденными»

В Украине раскрыли деятельность международной группы, которая занималась продажей новорожденных детей в Китай, сообщил в Фейсбуке замглавы министерства внутренних дел Антон Геращенко.
«За денежное вознаграждение злоумышленники предоставляли услуги по решению организационных и юридических вопросов, связанных с процессами оплодотворения, родов, оформления документов и легализации вывоза детей за пределы Украины. Другими словами, они продавали детей, рожденных украинскими женщинами в Китай за деньги. Такой себе супермаркет по торговле новорожденными», — написал он.
Преступной схемой руководила украинка, главврач частной репродуктивной клиники, и ее сын. Также участие в торговле детьми принимали еще двое граждан Украины и трое китайцев.
Так, суррогатные матери-украинки рожали детей «на продажу». Затем свидетельства о рождении переоформляли на имена покупателей и их фиктивных жен, после чего они получали право вывозить младенцев из страны.
Против участников схемы возбудили уголовное дело о торговле людьми. Как пояснил Геращенко, в Украине не существует полноценного регулирования суррогатного материнства, по закону оно не запрещено.
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